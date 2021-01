Video viral muestra a ex ministro Yerko Núñez en una pelea callejera

Escucha esta nota aquí

Un video que circula por las redes sociales y que se ha hecho viral muestra al ex ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en una pelea callejera. Si bien en el video no se lo ve participando de manera directa, sí se muestra a la ex autoridad observando los golpes de puños y patadas que intercambian los jóvenes.

En las redes se critica la actitud de Núñez quien, debido a la investidura que ostentó meses atrás, podría frenar la pelea y detener las escenas de violencia.

EL DEBER trató en varias oportunidades de contactarse con el ex ministro, pero Núñez no atendió los llamados ni respondió los mensajes para explicar su versión de los hechos.