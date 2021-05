Villazón es penetrada por el contrabando y los pasos ilegales carecen de control

Escucha esta nota aquí

El contrabando sacude las fronteras del país en pleno rebrote del coronavirus. En el municipio de Villazón, que limita con Argentina, la situación se tornó incontrolable. Desde el lado argentino ingresa mercadería por pasos ilegales y en suelo boliviano el control aduanero no funciona. Por ese punto entran productos, como vino, uva, alimentos, cervezas, abarrotes y ropa.

La diputada Luisa Nayar, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), participó de una inspección al punto fronterizo de Villazón junto a la comisión de Política Internacional de la Cámara Baja, la Aduana de Villazón, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana. La legisladora relató a EL DEBER que a dos cuadras del punto de control oficial existe un paso ilegal por donde ingresa la mercadería desde Argentina.

"Las autoridades que estaban con nosotros se hicieron de la vista gorda y no quisieron acompañarnos. Yo no iba a ser una cómplice más y me apersoné al lugar y de esa manera realizamos la denuncia correspondiente (…) Mientras está el contrabando a flor de piel a plena luz del día, tenemos a la Aduana Nacional extorsionando, abusando y pisoteando los derechos de los ciudadanos en los aeropuertos", comentó Nayar.

La legisladora acotó que en ese punto ilegal no había presencia de autoridades del Estado y que la población conoce sobre la internación de mercadería ilegal hacia el lado boliviano. Según un video que pasó la diputada a este medio, se puede evidenciar que varias personas traspasan productos envueltos en bolsas de yute en carretillas.

Mientras, la diputada Luciana Campero, también de CC, relató que en el lado argentino tampoco existe control de las autoridades del vecino país en los pasos ilegales. Por la pandemia, las fronteras con algunos países se cerraron debido a la emergencia sanitaria.

"El día de la inspección no había un solo policía, un solo militar, un solo personero de la Aduana y Migración en los pasos ilegales, que son de conocimiento público. Yo que no soy de Villazón estuve en los pasos ilegales, no puede ser que las autoridades no controlen", dijo.

Las legisladoras de oposición adelantaron que emitirán una minuta de comunicación para que las autoridades competentes controlen los pasos ilegales en Villazón. Además, Nayar anunció que realizarán inspecciones en otros puntos fronterizos, como Yacuiba y Bermejo en Tarija; Desaguadero y Charaña en La Paz; Pisiga y Tambo Quemado, en Oruro; Cobija en Pando y otros como Puerto Suárez en Santa Cruz.

Mientras, la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, consideró que existe una "arremetida mediática" contra la institución que controla el ingreso de productos. "El daño a la imagen está siendo creado por redes sociales que quieren atacar a la Aduana, porque no están buscando que no estemos en aeropuertos, están buscando que no estemos en las fronteras y que siga entrando el contrabando", dijo.