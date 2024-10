Violación de derechos y críticas de víctimas marcan el inicio del juicio contra Áñez

El revuelo de Lima

El pasado domingo, en entrevista con radio Erbol, Lima consideró que el juicio por el caso Senkata contra Áñez terminará en la Comisión de Derechos Humanos (CIDH). “El juicio de Sacaba (y Senkata) sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de (Evo) Morales de que debe ser un juicio ordinario”, reveló la exautoridad.



Debido a las últimas declaraciones del exministro Iván Lima, el expresidente Carlos Mesa pidió anular los juicios contra Jeanine Áñez y, al contrario, procesar a Evo Morales y otros.



“La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”, escribió en su cuenta de X.



El líder de Comunidad Ciudadana (CC) añadió que corresponde anular los procesos penales que le siguen a la exjefa de Estado, aprehendida en el penal de Miraflores desde marzo de 2021, e iniciar una “investigación profunda” al expresidente Evo Morales, al exministro de Justicia Iván Lima, y jueces “obsecuentes”.



“Corresponde anular todos los juicios contra la señora Áñez tal como están planteados e iniciar una investigación profunda a Morales, Lima y los jueces obsecuentes que se prestaron a esta infamia”, posteó Carlos Mesa.



“Ud. (Lima) no se salva porque contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una ex Presidente y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración” (sic), escribió Áñez desde sus redes sociales.



Mientras, las víctimas de Senkata, a través de su asesor, David Inca, denuncian que fueron utilizados “políticamente” por Evo Morales y el exministro Lima. Además, reclaman que el Gobierno no haya cumplido.



“Lo de Lima es un acto cobarde porque desde un inicio debía haber corregido lo que ahora dice que está mal. También consideramos que hubo actitud de desprecio hacia la dignidad de las víctimas, porque las autoridades han definido cómo y cuándo se va a hacer justicia prescindiendo de las víctimas, hemos sido solo objetos y no sujetos de derecho”, reclamó Inca.