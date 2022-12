Violencia machista: diputado del MAS insulta a su colega de oposición y ella le advierte con proceso

No obstante, Mercado minimizó el hecho y llamó al orden en la sala, permitiendo que su colega oficialista permanezca el resto de la sesión. Luego, dirigiéndose a Nogales, dijo: “Usted también nos ha faltado el respeto al decirnos corruptos” .

Además, la transmisión de la Cámara de Diputados no mostró el episodio de la protesta expresada por las mujeres.

Esto generó críticas y pedidos de renuncia de la autoridad, pero no causó mayor repercusión dentro del MAS. Eso sí, la alcaldesa Eva Copa le inició un proceso penal por los delitos de violencia y acoso político , que hasta el momento no tiene avances significativos.

En octubre, según el abogado de Copa, Frank Campero, el viceministro habría cambiado su versión, asegurando que llamó “loca” a la exalcaldesa Soledad Chapetón y no así a Eva Copa, por lo que, con esta versión existirían dos víctimas en este caso.

Tras la ola de protestas que se generaron en Irán a raíz de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que primero fue arrestada por la policía de la moral por no usar velo y luego apareció muerta en un hospital, la embajadora de Bolivia en ese país, Romina Pérez, aseguró que el Gobierno boliviano, al mando de Luis Arce, condenaba estas protestas feministas.

“Esto no es democracia (...) no es un régimen de democracia para las mujeres y la gran muestra de eso son las declaraciones de Romina Pérez, embajadora de Bolivia en Irán, que avala, aplaude minimiza los crimines de Estado por el régimen de Irán de eliminar, de asesinar tres jóvenes para sofocar la revuelta de las mujeres iraníes”, expresó la activista María Galindo.

“Estamos seguros que no se va concluir en un año, porque en este periodo no se acabará con ese sistema, pero a partir de nuestra realidad que padecemos muchas mujeres, tenemos una responsabilidad enorme que no recae en autoridades sino en todos nosotros como sociedad, ya que el inicio de la violencia parte en las familias”, expresó, según la agencia de noticias ABI.