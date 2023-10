Vocal habla de “presión política”; ven que la crisis del MAS llega al TSE

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en las últimas horas protagonizaron acusaciones en medio de adjetivos calificativos, están sometidos a una “presión política” que se traduce en procesos penales o amenazas de juicios por parte de organizaciones sociales si el ente colegiado no cumple sus demandas, reveló a EL DEBER el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe. La autoridad dice que son discriminados al no tener el mismo tratamiento por la Ley 044 con casos de corte.

Hasta el último momento, antes de que comience el congreso político del MAS en Lauca Ñ, o rganizaciones sociales del bando de Luis Arce presentaron recursos para que el TSE quite la legalidad al encuentro, porque argumentan que el mismo no fue convocado por las organizaciones sociales.

Al respecto, el vocal Tahuichi reclama que los vocales como ente colegiado, no están considerados en la Ley 044 para el juzgamiento mediante juicios de responsabilidades, así como el presidente, vicepresidente y autoridades de los órganos Judicial y Legislativo. “Se debe a que nosotros nos han discriminado, no nos han incorporado a la Ley 044 del 2010”.

En la sala plena del lunes 2 de octubre, los vocales debían tratar el pedido de las organizaciones ‘arcistas’ contra el congreso del MAS. No obstante, aquello no pasó y la vocal Nancy Gutiérrez lanzó todos sus dardos contra sus colegas Tahuichi y Nelly Arista porque según ella, gracias a ellos no hubo quórum y no se trató el tema de los ‘arcistas’. Gutiérrez habló de “cobardía, dolo, premeditación y usó insultos en aymara y quechua contra sus colegas”.