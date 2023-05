Vocal objeta a empresa contratada por TSE para actualizar el padrón

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe presentó ayer su disidencia escrita, con cuatro observaciones, al proceso de contratación denominado “Actualización de la plataforma biométrica”, adjudicada a la empresa HDA Inversiones e ingeniería en tecnología S.A.



La nueva aplicación demanda una inversión de algo más de $us 4 millones que servirá para comprar equipos, servidores y la “renovación del algoritmo” que permite la autenticación de huellas dactilares. Además, y por primera vez, se activará el reconocimiento facial de nuevos electores o de aquellos que acudan a los centros de empadronamiento para hacer cambios de domicilio.



Primero, señaló que la garantía de seriedad de propuesta, presentada por la empresa proponente (HDA Inversiones e ingeniería en tecnología S.A.) no cumple con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante, establecida en la licitación.



Segundo, señala que la propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberían presentarse en idioma español.



Sin embargo, el proponente “presenta su propuesta con contenidos en parte técnica en idioma inglés y surge la interrogante: ¿Cuál es el criterio de evaluación de la comisión para determinar el cumplimiento de lo solicitado?”



Una observación clave es que en las condiciones de la entrega de los bienes se establece que “los costos de seguros, manejo, embalaje, fletes, embarque, transporte y aduana para la entrega de los bienes, deberán ser cubiertos por el proveedor desde el despacho (origen) hasta el lugar de entrega (destino) estipulado por la entidad”: empero la propuesta de HDA (Formulario C-1) no contempla manejo, fletes y aduana.



Y la cuarta señala que el 27 de febrero 2023 el representante técnico de NEC, Víctor Hugo Durán, remite una cotización de la plataforma biométrica, misma que se utiliza para el proceso de contratación licitación pública internacional. “Llama la atención que después de transcurrida las etapas y plazos se solicite realizar la Resolución de Adjudicación a la Empresa HDA, que sería representante de la misma Empresa NEC. Por tanto, ¿por qué el representante legal de ambas empresas entrega en una primera instancia cotización de su empresa nacional (NEC) y, posteriormente. propuesta con su otra empresa (HDA)?