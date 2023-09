Vocal Tahuichi se excusa del trámite de congreso masista y denuncia acoso

En medio de la pugna entre arcistas y evistas del MAS, por la realización del congreso que se realizará entre el 3 y 5 de octubre en Lauca Ñ, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe se excusó ante la Sala Plena de ser parte del proceso de supervisión de ese encuentro político.



La autoridad electoral denuncia que el dirigente de los interculturales de la línea arcista, Fidel Surco ejerce en su contra “presión política, acoso, hostigamiento y agresión psicológica”, porque tendría inclinación política por la línea del MAS de Evo Morales.



“Tengo a bien manifestar mi excusa de formar parte del trámite relacionado con la supervisión al X congreso nacional ordinario del MAS-IPSP a realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre de 2003 en el Municipio de Shinahota, localidad de Lauca Ñ”, se lee en el documento de excusa al que tuvo acceso EL DEBER.



El vocal, en contacto con este medio dijo que “esta excusa es concreta para el caso de la elección de la directiva en Lauca Ñ”. Y en caso de que persistiera la presión, acoso y hostigamiento político en su contra, entonces “presentaría otra excusa de todo lo que tenga que ver el MAS”.



Sala Plena



Mientras, se conoce que la Sala Plena del TSE tratará esta semana el recurso extraordinario que presentaron las organizaciones arcistas, contra la resolución que autoriza la supervisión del congreso en Lauca Ñ.



Entre esas organizaciones están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los interculturales y Bartolinas, que semanas atrás conformaron un nuevo “pacto de unidad”.



“Ellos piden que se pueda revisar esta resolución que autoriza la supervisión del congreso del MAS. La Sala Plena va a tomar conocimiento y va a tomar la mejor decisión: de admitir o rechazar (el recurso), resolverla y comunicar el resultado a los que han pedido ese recurso extraordinario de revisión”, dijo la vocal Dina Chuquimia a Unitel.



En ese marco, Tahuichi anotó tres aspectos de los que él no sería parte tras presentar su excusa para tratar el tema: “Primero, existen impugnaciones a la resolución que autoriza la supervisión en Lauca Ñ, segundo, todavía no ha iniciado el proceso de supervisión en la elección de la directiva del partido político MAS-IPSP, y tercero, hay muchos otros trámites que vienen en adelante, como por ejemplo, la elección de la directiva del MAS -IPSP.



Asuntos internos



En contacto con EL DEBER, el vocal Tahuichi días atrás, al ser consultado sobre los pedidos de impugnación o anulación del congreso del MAS; dijo que el TSE no se encarga de solucionar esos temas ya que son de carácter interno del partido y es donde deben ser resueltos.



“Ellos (los masistas) deben hacer sus observaciones, deben tramitarlas primeramente en las instancias internas de su organización política. En cualquier procedimiento, ya sea ordinario o penal, se agota la vía interna, ése es el procedimiento regular”.



Pero la respuesta no satisfizo a algunos dirigentes del bando arcista que, desde su perspectiva, ven alguna parcialización a favor del ala evista. Para Tahuichi, la actitud de esos dirigentes trató de “menoscabar” su imagen, su honestidad e imparcialidad.



“Han mencionado mi nombre y apellido como si estuviera parcializado con cuales quiera de las partes y al extremo que solicitan que debería excusarme”, se lee en la nota de Tahuichi.



A continuación, dice que el actual dirigente de los interculturales de La Paz y exparlamentario, Fidel Surco es quien pide su excusa, convirtiendo el acto en un caso de “presión política, de acoso político, de hostigamiento, agresión psicológica y otros”.



El dirigente Surco en una entrevista al canal estatal se refirió a Tahuichi. “Un tal vocal Tahuichi y la señora Arispe, si son amigos de alguien, de un partido político, para decidir ellos deberían abstenerse, no ir a la votación”.



Es por ello que Tahuichi dice en su carta que “ante esa situación, con la finalidad de no generar susceptibilidades al desempeño del Tribunal Supremo Electoral y en la línea de no levantar prejuicios al principio de congruencia, juez natural e imparcialidad del juez, mi vocalía no puede seguir conociendo absolutamente nada del trámite relacionado con la supervisión al X congreso ordinario del MAS-IPSP”.



Morales contra Tahuichi



No obstante, en agosto pasado, el propio Evo Morales también se estrelló contra el vocal Tahuichi y contra el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, a quienes acusó de haber instruido a los técnicos del TSE encontrar cualquier observación para “boicotear” la realización del congreso masista.



“Los técnicos del Tribunal Supremo Electoral me informan desde allá adentro. Quiero que sepa el pueblo boliviano, estos dos vocales (Tahuichi y Vargas), después que yo retorné de Argentina, vinieron hasta Lauca Ñ a informarme cómo y quiénes me inhabilitaron como candidato a senador. Juraban que eran del MAS, incluso nos apoyamos. Y ahora en contra de los Estatutos y en contra del Congreso”, protestó Morales.



El líder del MAS dijo que Tahuichi, quien habría trabajado en el Ministerio de la Presidencia, estaría dilatando hace dos meses una respuesta a los documentos que enviaron para solicitar el acompañamiento al congreso del MAS.



El último intento



En un último intento antes del día D, el Pacto de Unidad, de la línea de Luis Arce, convocó para el 25 de septiembre a un ampliado de emergencia al que invitó al presidente Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al líder del MAS, Evo Morales.



“No podemos estar peleando, nosotros, nuestros hermanos, como aimaras, quechuas, tenemos que unificarnos por eso siempre como padre de la organización matriz, voy a instar a la unidad”, dijo el dirigente de la Csutcb, Lucio Quispe.



En tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Esteban Alavi, afirmó que las invitaciones a los mandatarios Arce y Choquehuanca y al jefe nacional de MAS, Evo Morales, ya fueron enviadas.



“Demostraremos la capacidad, la madurez, el debate, la coyuntura política vivimos en este momento que no puede acabar fraccionado, sino buscaremos la unidad”, remarcó.



En caso de que acepten el encuentro político se tiene previsto para horas de la mañana en la sede de los fabriles, ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad sede de Gobierno.