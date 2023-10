Vocales del TSE salen a defenderse de las acusaciones de Nancy Gutiérrez

Los vocales electorales, Dina Chuquimia y Tahuichi Tahuichi Quispe salieron a defenderse de las acusaciones que lanzara su colega, Nancy Gutiérrez, quien calificó de cobardía las excusas que utilizan para no tratar el conflicto que tiene el MAS y su congreso .

“ La sala plena autorizó el envío de la comisión técnica que en este momento se encuentra haciendo la supervisión en el congreso nacional del MAS ; mientras no hayamos resuelto el recurso extraordinario de revisión, la resolución del mes de agosto subsiste , razón por la cual tenemos que ser responsables”, justificó Chuquimia.

“Cuando uno está de vacaciones puede estar aquí o en la 'cochinchina', no hay ningún impedimento donde uno puede estar. Mi excusa corresponde a una decisión porque el jefe del partido del MAS-IPSP me dijo que era boicoteador, en ese caso yo me aparto”, afirmó.