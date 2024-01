Vocero cree que le puede interesar a Arce repostularse “si las organizaciones sociales determinan aquello”

El vocero presidencial, Jorge Richter , consideró que le puede interesar al presidente Luis Arce repostularse para las elecciones generales de 202, si las organizaciones sociales así lo determinan, y en caso de que el expresidente Evo Morales no fuera candidato.

“ Si las organizaciones sociales determinan aquello, seguramente yo creo que le puede interesar ”, respondió Richter en una entrevista con la radio Erbol, después de que fuera consultado sobre qué pasaría con Arce y su postulación, si definitivamente Evo Morales no participa de las elecciones.

Sin embargo, Richter también remarcó que es un proceso determinado por varios elementos o factores, y no una decisión estrictamente personal.

“Usted me plantea hipotéticamente (si es que Evo Morales) no fuese candidato, y si no fuese candidato, seguramente, las organizaciones sociales -estoy haciendo una especulación, nada más-, las organizaciones sociales mirarían, imagino, de forma unánime, hacia el presidente Luis Arce para señalarle y decirle que sea nuevamente candidato, a él la Constitución le permite aquello”, agregó.