Vocero de Goni tras conciliación: “Los culpables no están en el juicio, se ha utilizado la mentira”

"Este ha sido un proceso muy largo, (pero) tanto en Florida (EEUU) como en Bolivia, los culpables no están en el juicio . Lo otro (es que) se ha basado en utilizar a las víctimas, se ha utilizado la mentira , se ha utilizado una organización de abogados internacionales enorme y al fin se llegó a un acuerdo", dijo Balcázar en una entrevista con El Deber Radio .

Sin embargo, remarcó que en la declaración conjunta aprobada por ambas partes en conflicto, claramente se dijo que " la decisión de conciliar no significa que los demandados admitan responsabilidad por los eventos en cuestión".

"O sea, esto ha sido aceptado porque admitir una responsabilidad no hubiera sido correcto (...) y nosotros no podemos decir que estamos contentos ni felices porque esto ha sido algo que ha afectado a Bolivia. Pero, de nuevo, yo creo que es hora de acabar con estos juicios (...), esto tiene que parar, los culpables no están en el juicio", insistió.