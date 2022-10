Vocero descarta convocatoria cruceña y confía que encuentro por el censo en Cochabamba cierre el conflicto

El vocero presidencial, Jorge Richter, manifestó este miércoles que no es simple convocar al primer mandatario, Luis Arce, a un diálogo de un día para el otro. Descarta de esta manera la invitación realizada desde Santa Cruz para sostener una reunión previa al ‘encuentro plurinacional por un censo en consenso’, previsto para el viernes en Cochabamba.

Ratificó que los intentos de diálogo con representantes cruceños son “fallidos” porque no demuestran técnicamente que el censo puede realizarse en 2023. Recalcó que la oferta de Ejecutivo es que el empadronamiento tenga lugar en abril y que la redistribución de recursos se realice en octubre de 2024.

“Lo de Santa Cruz, entendemos también, no solo es un paro, es también un bloqueo forzoso, que obliga a la ciudadanía a no tener posibilidad de trabajo ni de transitabilidad, unas medidas de fuerza terminan generando en el sector contrario, una reacción, por eso los esfuerzos para evitar el paro, durante toda la semana pasada, y que no se lleguen a estas situaciones”, acotó respecto al cerco que comienza a sentir la capital oriental.