Volteo en Desaguadero: qué dijo el ex director de la FELCN en La Paz

El viernes 13 de octubre el coronel Jhonny Rivera, director departamental de la FELCN en La Paz se presentó a las 08:00 en oficinas de la FELCC. Debía declarar sobre el caso de volteo de drogas en la localidad de Desaguadero, ocurrido el 22 de septiembre de este año. En su declaración reveló que fue destituido de su cargo ese mismo mes; aunque la información se hizo pública recién el 17 de octubre





El coronel Rivera respondió 39 preguntas relacionadas con el caso que involucra a siete efectivos de su unidad, una de ellas fallecida en un presunto caso de volteo de drogas en un paraje próximo a la localidad de Desaguadero, en la frontera con Perú. EL DEBER extrajo algunas de las preguntas y respuestas del cuestionario.





Pregunta.- Diga usted qué cargo ocupaba en el mes de septiembre de 2023 en la Dirección Departamental de la FELCN La Paz



Respuesta.- Estaba con el cargo de Director Departamental de la FELCN La Paz, desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de septiembre de 2023.





Pregunta.- ¿Los vehículos secuestrados (incautados) pueden realizar el avance para operativos de interdicción en un operativo?

Respuesta.- Estos vehículos secuestrados no pueden realizar el avance a los operativos, sin embargo debo aclarar que cada vehículo secuestrado se encuentra a cargo del asignado al caso hasta la revisión del mismo en Dircabi.





Pregunta.- Usted ¿tiene conocimiento del avance del vehículo tipo minibús, marca Fotón, al operativo de la patrulla Bravo a la localidad de Desaguadero?

Respuesta.- Con relación al avance de la patrulla Bravo a cargo de la capitán Jimena Aguirre, ellos informan vía WhatsApp a horas 2:30 siguiendo el conducto regular mediante el jefe operativo. Informan el avance de cinco elementos a cargo de la capitán Aguirre en una vagoneta de uso oficial, no tengo conocimiento del avance del minibús rojo Fotón, con placa de control 5325-IHB. Adjunto fotostáticas del reporte de WhatsApp que me envió el mayor Rudy Saavedra del Carpio, jefe operativo, subdirector y personal. Inmediatamente doy pase del reporte de avance al grupo de avances de la dirección general tal como me enviaron.





Pregunta.- Manifieste usted en fechas 21 y 22 de septiembre, ¿qué tipo de operativos tenían que ejecutarse por las patrullas Alfa y Bravo?

Respuesta.- No sé cómo no se tomó en cuenta a la patrulla de la capitana Aguirre y sus cuatro elementos ya que ellos habrían avanzado en horas de la madrugada a la carretera La Paz-Desaguadero conforme al reporte de avance enviado al mayor Saavedra en fecha 22 de septiembre.





Pregunta.- Diga usted si tiene conocimiento que para cada trabajo de interdicción, cada patrulla tiene que reunir una cantidad de dinero para ejecutar dicho operativo.

Respuesta.- Yo desconozco de ese tipo de trabajo.





Pregunta.- Cuando realiza el avance de las patrullas Alfa y Bravo a un operativo de interdicción, ¿qué equipo y armamento tiene que llevar cada funcionario policial?

Respuesta.- Por disposiciones emanadas por Dirección General y departamental, todas las patrullas que avanzan deben realizarlas debidamente uniformados y de acuerdo al PON cada patrulla debe llevar armas largas y cortas, accesorios, linternas, credenciales, reactivos y otros. Solo el personal de Inteligencia u OVICE puede avanzar con ropa civil.





Pregunta.- Con relación al avance de la patrulla Bravo a la localidad de Desaguadero en fecha 22 de Septiembre, ¿por qué realizaron el avance con ropa civil?

Respuesta.- No tengo conocimiento por qué habría avanzado de civil la patrulla de la capitana Aguirre a la localidad de Desaguadero, ellos deberían de enmarcarse a las disposiciones de la dirección general





Pregunta.- La patrulla Bravo ¿tenía planificado algún operativo a ejecutarse el 22 de septiembre?

Respuesta.- No había ningún plan operativo en Desaguadero, solo mandaron el reporte de avance rutinario de control por vía WhatsApp donde me dieron a conocer mediante el subdirector.





Pregunta.- Después de efectuarse el operativo en la localidad de Desaguadero quién le dio el parte de avance y a qué hora. También señale cronológicamente cómo le dieron el parte de lo sucedido

Respuesta.- Me dio parte el mayor Saavedra, jefe operativo, a horas 6:30 aproximadamente del día 22 de septiembre vía WhatsApp, indicando que había una novedad de gravedad donde el sargento Laime se encontraba herido por arma de fuego. Le pregunté qué hacía ahí el sargento Laime, a quién dio parte del avance. El mayor Saavedra me indicó que no le habían dado parte del avance del sargento Laime. Inmediatamente le pedí un reporte de lo sucedido al mayor Saavedra. Como no llegaba el reporte, yo le insistí hasta que me llegó el reporte a horas 07:57. En dicho reporte se indica que la patrulla pudo verificar un vehículo rojo con placa de control 4793-LLC con luces encendidas, con las puertas abiertas, dos personas de sexo femenino que se encontraban en el piso próximo al vehículo, maniatados y otro masculino en el interior del vehículo con posibles impactos de arma de fuego, motivo por el cual se auxilió al centro de salud de Desaguadero, a cargo de la doctora Julia Mamani.





Pregunta.- Detalle usted, el sargento Grover Laime Ronquillo qué funciones se encontraba realizando en la localidad de Desaguadero.

Respuesta.- Desconozco las acciones que estaba realizando el sargento Laime en la localidad de Desaguadero, porque si bien es funcionaria de esta unidad, él estaba con permiso a cuenta de vacación, él me solicitó el permiso el día 19 de septiembre de 2023.





Pregunta.- ¿Cuántos vehículos habrían avanzado en el operativo del día 22 de septiembre de 2023 en la localidad de Desaguadero?

Respuesta.- No tengo conocimiento del avance de vehículos particulares, más que del avance del vehículo oficial Nissan Patrol de color blanco con placa de control 1339-XLS a cargo de la capitán Aguirre.





Pregunta.- ¿Por qué habría avanzado solo una patrulla a la localidad de Desaguadero?

Respuesta.- Cada jefe de patrulla organiza su personal, de acuerdo a su criterio





Pregunta.- ¿Qué puede manifestar sobre el audio que existe que circula por medio de redes sociales donde se halla una conversación de una reunión después del operativo?

Respuesta.- Quiero manifestar que sí me reuní con la patrulla, a solicitud de la capitana Aguirre. Vi que los funcionarios, en especial la capitana, se encontraban confundidos y preocupados, pues debía valorar si estaban aptos para funciones operativas laborales. Converso con los funcionarios policiales, donde me ponen en conocimiento que habían realizado actos irregulares en el pasaje pues habrían usado un vehículo civil minibús rojo y no como me reportaron el avance, aclarando que en ningún momento me informaron sobre el operativo y sus detalles. Solo sobre la irregularidad del minibús. Mi función como director fue de escucharlos y orientarlos de manera administrativa, orientándoles que se coordinen lo que vayan a decir, ya que muchas veces la gente interpreta mal o de otra manera. Esto solo fue para orientarlos y calmar la tensión con la que se encontraban y no así con la finalidad de obstaculizar y entorpecer cualquier investigación.

Con relación al audio, no tengo conocimiento más que lo difundido por las redes sociales. Ahora bien, si alguno grabó la conversación de ese día desconozco y presumo que lo hicieron de mala fe, ya que claramente las acciones para los cuales ellos fueron a la carretera de Desaguadero fueron autorizadas solo con el fin de patrullaje rutinario. Desconociendo el operativo que hayan montado, debo informar que esta reunión se realizó cuatro días después de lo sucedido, viendo la situación de estrés de la patrulla, al notar que ellos estaban confundidos y alterados emocionalmente. Toda patrulla es removida del área administrativa de prevención inmediatamente según orden del día.

