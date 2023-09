Wilfredo Chávez revela ácida pugna con Iván Lima antes de irse de la Procuraduría: "Viene de la escuela ortodoxa del 'gonismo'"

“Él viene de la escuela ortodoxa del 'gonismo' , todos sabemos su pasado, yo vengo de la escuela del doctor Manuel Morales Dávila, somos totalmente diferentes, yo no sé qué hace él en el Ministerio de Justicia, pero nada se puede hacer, fue una decisión del presidente (Luis Arce), yo la respeto, pero no la comparto”, inició Chávez en una entrevista difundida por la red Abya Yala.

“Ayer me despedí del presidente Arce, él sabía que soy amigo de Evo, como amigos hemos quedado, al final me he despedido como una persona de a pie, sabían los demás del gobierno que hablaba con Evo, no sé si por eso me veían con tanta desconfianza”, relató Chávez.