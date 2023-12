¿Y ahora qué?, preguntan indígenas tras los incendios

“Nuestros abuelos nunca vieron tal cantidad de vegetación arrasada. Encima hay sequía en los principales arroyos que alimentaban a nuestras comunidades. Se nos viene una situación de crisis en las comunidades indígenas porque no habrá agua ni alimentos, todas las tierras cultivables y el bosque han sido quemados”, lamentó Lino Illimuri, vicepresidente de la Central de Pueblo Indígenas de La Paz (Cpilap).

"No es necesario ser tan inteligente para darse cuenta de que nos quieren asfixiar para que entreguemos nuestro territorio. Tenemos mineral, pero así pasen más cosas, no vamos a a claudicar en la lucha y defensa de nuestro territorio y del agua. ¿Por qué está vivo el parque Madidi?, gracias a los indígenas, los uchupiamonas, esse ejja, mosetenes, tsimanes, porque lo hemos protegido por muchos años. Nuestro territorio takana también forma parte de este corredor del Parque nacional Madidi", enfatizó.

Asimismo, Mamio pidió a las autoridades que se pongan la mano al pecho y actúen, o de lo contrario advirtió que se levantarán como pueblos indígenas. "No es posible que quien debería ayudarnos, nos quiera asfixiar, y más bien responda que el fuego no es de magnitud y que las casas no estaban habitadas", aludió.