Ya no llevarán a Áñez al hospital; Carolina Ribera se declara en huelga "por abusos"

“Voy a iniciar una huelga de hambre como medida extrema para respaldar a mi madre, yo solo quiero proteger a mi madre y cuidar de ella”, lanzó escuetamente Carolina Ribera, hija de la expresidenta, Jeanine Áñez, antes de cortar la comunicación. Momentos antes había hecho una acusación contra el Presidente del Estado, Luis Arce, de ordenar que no dejen salir a su madre pese a una orden judicial.





“Luis Arce Catacora y parte del Gobierno quieren matar a mi madre, lo único que quiero es que mi madre esté bien, que no tenga esas crisis tan fuertes, corre más riesgo su vida por estas crisis que le están generando ahí dentro (del penal de Miraflores)”, lanzó la hija de la exmandataria en conferencia de prensa visiblemente despeinada, con el ojo derecho que se estaba empezando a tornar verde y con un araño a la altura de la mejilla derecha.





Este viernes en la mañana, la defensa de la exmandataria presentó una acción de libertad ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que Jeanine Áñez sea trasladada a un hospital. La justicia falló en su favor y ordenó que sea trasladada a un hospital.

Ese fallo judicial provocó una reacción casi inmediata de los afines al Gobierno que se concentraron en puertas del penal.





Carolina Áñez relató que la gobernadora del penal, coronel Estefany Cervantes, la responsabilizó por todo el conflicto que se estaba generando en puertas del penal y le dijo que su madre no saldría a ningún lugar.





“Le pregunté a la gobernadora por qué no puede salir, ‘por la cantidad de gente que hay afuera’ me dijo, y me culpó que yo había mandado a toda esa gente, yo nunca he generado violencia, nunca he incentivado a los golpes como a mí me han golpeado”, relató.





Rápidamente, una nueva orden del juez Franklin Siñani dispuso que "ante la imposibilidad del traslado" de Jeanine Áñez al Hospital del Tórax, por haber grupos de manifestantes a favor y en contra, fuera del penal de Miraflores, y precautelando su integridad, sean los médicos del hospital los que se trasladen hasta la cárcel para llevar a cabo el tratamiento que sea necesario en la persona de la expresidenta.





Con esto quedó frustrada la salida de Áñez del penal de Miraflores para hacerse atender en el hospital. Serán ahora los médicos los que deberán trasladarse hasta la cárcel.





La primera crisis hipertensiva la sufrió cuando estaba en plena audiencia cuyo horario incluso fue modificado y los abogados defensores no sabían que se había adelantado la sesión. La segunda fue cuando llegó la coordinadora nacional de salud, Marina García y otros médicos del Hospital del Tórax que ingresaron por la puerta trasera del penal; finalmente la tercera crisis se produjo cuando empezaron los conflictos en puertas del penal.





“Mi madre no necesita más evaluaciones, necesita que la internen ya, hay médicos que están ahí todos los días, han llegado más médicos y todo el mundo, todo el tiempo la están evaluando, pero ella necesita salir de ahí para internarse”, reclamó la hija.





Norka Cuéllar, abogada defensora de Jeanine Áñez, también lanzó sus reclamos porque dijo que fue agredida cuando las sacaron a ella y a Carolina Ribera del penal. Dijo que las personas que las sacaron estaban con pasamontañas.





“Lo que pase con la vida de la exmandataria es responsabilidad, en primer lugar, de la gobernadora del penal, luego de sus inmediatos superiores y del Presidente el Estado, yo le solicito que se dé cumplimiento al fallo judicial, estamos en un estado de derecho, velen por la vida de una mujer, velen por la vida de una expresidenta, hemos sido golpeadas la hija y la abogada, qué más van a hacer”, clamó la abogada.