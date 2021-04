Yassir Molina pide que se deje de instrumentalizar la justicia y dice que en un futuro no descarta incursionar en la política

Escucha esta nota aquí

Yassir Molina, integrante del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y quien está con detención preventiva en Sucre, escribió una carta pública en la que pide unidad a los bolivianos.

El dirigente juvenil sostiene que su detención es injusta y no cree en la justica boliviana. "Fueron otros los que causaron heridas al pueblo, heridas a las que ahora les echan sal y buscan inculparnos, forzando detenciones", se lee en una parte de su carta que difundió en su cuenta de Facebook.

Molina también escribe "Pedirles a las autoridades que dejen de instrumentalizar la justicia, para generar aprehensiones y pisotear al pueblo como a las instituciones del orden".

Agrega que no incursionó en la política porque no se sentía ni se siente aún preparado para asumir este rol, aunque no lo descarta en el fututo. "Pero estudiaré, me prepararé. Puede que en un futuro si es que me preparo y me lo piden me postularé".

Igual resalta que asistió a Sucre por voluntad propia para declarar y no tenía ni tiene previsto escapar "porque no cometí ningún delito".

"No tengo miedo, sí indignación y molestia", dice.

Molina cumplirá detención preventiva en Sucre por seis meses. Es acusado de los destrozos que sufrió la Fiscalía General del Estado, en una protesta que pedía la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa.

A continuación, puedes leer la carta del líder de la Resistencia Juvenil Cochala:

