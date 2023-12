“Yo también he sido irresponsable, no queda otra que asumir la culpa": promotor del revocatorio a Arce da por archivado su caso

“Yo también he sido irresponsable, no queda otra que asumir la culpa para no ser cobarde y esconderse; esconder la información como hizo el Tribunal Supremo Electoral que ha tenido que sacar (la información) cuando ha habilitado los subnacionales. Después de 6 meses recién ha avisado el tema de Luis Arce, en pocas palabras, el Tribunal Supremo ha sido su chaleco de fuerza de Luis Arce Catacora y nos ha engañado, yo también he caído en esto”, dijo a modo de protesta el ciudadano cochabambino.