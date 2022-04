YPFB afirma que ya no hay orden de aprehensión en contra de su presidente

Escucha esta nota aquí

La estatal petrolera YPFB a través de una nota de prensa informó que la justicia dejó sin efecto la orden de aprehensión que había en contra del presidente de esa institución, Armin Dorgathen, aunque no menciona cuándo y dónde se realizó esa audiencia.





“La autoridad jurisdiccional que conocía aquella acción constitucional, evidenció que sí hubo procesamiento indebido y, por tanto, persecución ilegal del presidente de YPFB, habiendo determinado se deje sin efecto de manera inmediata el mandamiento de apremio ilegal”, señala el boletín de la empresa petrolera.





El 20 de abril se conoció de una orden de apremio en contra de Armin Dorgathen firmada por una juez de Partido del Trabajo del distrito judicial de Pando por un caso laboral. El trabajador afectado dijo que el proceso era contra el presidente de YPFB de forma institucional y por eso llegó la orden contra Dorgathen.





Ese fue el principal argumento de la defensa pues consideraron que el proceso iniciado en 2017 no afectaba a la actual autoridad porque no era su responsabilidad y afirmaron que hubo una persecución indebida. Pero el proceso se realiza contra la empresa y el actual presidente es su representante legal.





Según el boletín del ente petrolero, Laura Vásquez Peñaranda, juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Pando vulneró derechos y garantías fundamentales del acusado establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).





“Hemos demostrado de manera objetiva y con prueba documental que la juez de Cobija hizo un procesamiento indebido y, en consecuencia, se ha dado una persecución absolutamente ilegal contra Dorgathen. Ella actuó de forma totalmente discrecional sin cumplir autos supremos y sentencias constitucionales”, declaró Chaquer Talamas a través del documento.





El fallo laboral favorecía a Víctor Samo Paye, un ex trabajador petrolero que demandó a la empresa por despido ilegal, ganó el juicio y no lo reincorporaron, por eso acudió a un laudo arbitral y también logró que ordenen su reincorporación; pero ahora no recuperará su fuente laboral y debe seguir bregando en tribunales. La empresa afirma que su desvinculación fue totalmente legal.





