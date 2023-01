YPFB niega que Bolivia se quede sin gas y anuncia millonaria inversión para exploración

La perforación de pozos destinados a la búsqueda de hidrocarburos tiene un riesgo asociado; sin embargo, de no ejecutar dichas actividades, no se llegará a los resultados esperados. Actualmente se realizan trabajos de prospección exploratoria en el Subandino Sur, y de forma simultánea se vienen desarrollando actividades en zonas no tradicionales, como la Cuenca Madre de Dios.