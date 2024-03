Zapata a Evo "Solicito que mi excompañero venga aquí a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido"

En medio de sollozos, Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales , llamó a su “excompañero” para que acuda al Tribunal Cuarto de Sentencia y declare qué es lo que sucedió realmente —según subrayó— con el hijo que ambos tuvieron. Los recuerdos de 2016, cuando fue aprehendida y su reclusión bajo cargos de falsedad, terminaron por desmoronarla.



“Solicito que mi excompañero venga aquí a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido, la Fiscalía se ha abocado a cumplir la gestión de un grupo de personas que me ha manipulado, (grupo) con el que yo he tenido marcadas diferencias, porque no puede ser que, por presiones políticas, por una postura de salvar un referéndum, que se ha perdido, Gabriela Zapata tiene que ser la culpable”, explotó la expareja presidencial.



Hasta el momento, se realizaron nueve audiencias de este juicio por el delito de trata de personas, que tiene como acusadas a 11 personas. Según la explicación de los abogados, la Fiscalía ya presentó sus alegatos y ahora son los acusados los que están brindado sus descargos y deben responder a las preguntas de abogados y fiscales.



Zapata compareció ante la juez y lanzó ese pedido al expresidente en sus primeras declaraciones del juicio. Relató cómo fue aprehendida, la situación en la que quedó su hija. La cámara y micrófono que había en su celda hasta que dejó el penal de Miraflores. Dijo que todo lo que hacía o decía era de conocimiento “al minuto” del ministerio de Gobierno.



Gastón Velásquez, quien patrocinó a Evo Morales, explicó que este proceso penal se deriva de otro juicio ante un juzgado del menor, en el cual Morales era el denunciante y se comprobó que el menor nunca había nacido, porque el certificado de nacido vivo -presentado ante la juez- era falso. Ese documento fue la base para obtener el certificado de nacimiento en un registro civil, partida que fue anulada por ese fallo judicial. Zapata, según estos argumentos, usó estos certificados para obtener beneficios. Eso sí, Evo Morales llegó a reconocer, en un primer momento, que sí había tenido un hijo con Zapata.



“Judicialmente el menor nunca existió y en este juicio que se está llevando a cabo la víctima es el menor que presentaron como hijo de las dos personas, porque hubo una presentación de un menor, ese es el delito que cometieron y con el fallo de ese juicio, todos los que están ahora procesados deberían ser condenados, porque ya hay un veredicto de un juez sobre el menor”, detalló el abogado.



El caso se remonta a 2016, cuando Zapata reveló que tenía un hijo y que el mismo estaba vivo. Evo admitió la existencia del menor y dijo que su expareja le había informado que había fallecido.



“No vendrá Evo”



Velásquez explicó que, si el nombre del expresidente no está en la prueba testifical, este no tendría por qué presentarse. “El juez ya recibió la acusación formal, ya conoció qué personas tienen que venir y si en el ofrecimiento de prueba testifical de cualquiera de los acusados o de la fiscalía no figura el nombre del señor Evo Morales este no tiene por qué presentarse”, detalló el abogado.



De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía hay 22 testigos de cargo que declararán cuando sean convocados y en esa nómina no figura el nombre de Evo Morales, Álvaro García Linera o algunos de sus exministros.



Los acusados, tampoco presentaron como testigos a las ex autoridades por lo que quedaría descartada la presencia de Morales.



El silencio



Ayer, solo el abogado de Pilar Guzmán Campanini, Manolo Rojas, afirmó que convocará a Evo Morales a declarar. El resto de los ocho abogados que defienden a los acusados evitaron realizar declaraciones o evitaron referirse a la existencia del menor.



“No podemos referir a un menor, hay expresa prohibición, eso es todo lo que puedo decir”, afirmó Raúl Ferreira, abogado de William Sánchez Peña. Este fue uno de los defensores que tenía Zapata en 2016, cuando explotó el caso. Al ser consultado sobre la existencia del menor, lanzó una breve frase: “no me voy a referir a esa situación”.



Ximena Fortún Taborga, que está entre las acusadas, acompaña a Zapata en todas sus audiencias y es la que la protege del asedio de los periodistas. Ayer, la expareja de Morales llegó a las 13:15 a los juzgados para evitar a los medios de comunicación. En la audiencia escuchó el testimonio de Fortún Taborga que declaró ante la juez. El proceso sigue activo.





JUDICIALES



PROTECCIÓN



Cinco policías acompañaron a Gabriela Zapata desde que ingresó al edificio judicial y no dejaron pasar a los medios de comunicación.



ORDEN



Relataron que por instrucciones de la jueza cuarta de sentencia penal se prohibió el ingreso a la prensa a la sala de audiencias.



DECLARACIONES



Este miércoles se produjo la declaración de Ximena Fortún y deben comparecer otros cinco acusados. Hasta ahora no apareció Walter Zuleta.