Zapata no puede conversar con personas vinculadas al delito por el que fue juzgada

“¿Puede verse con Evo Morales?” Esa fue la pregunta que realizó este martes el periodista Mario Espinoza a Abraham Aguirre, juez Cuarto de Ejecución Penal de La Paz, que ordenó ayer la libertad condicional a favor de Gabriela Zapata.

El administrador de justicia no respondió directamente la interrogante. Sin embargo, aclaró que la expareja del dirigente del MAS, como condición para que salga de la cárcel, no puede conversar con personas vinculadas al delito por el que fue juzgada.

“A momento de conceder el beneficio de libertad anticipada al cumplimiento de la condena, no es una libertad irrestricta, el juez impone reglas y condiciones, por ejemplo, no abandonar el domicilio sin autorización, no acudir a lugares de mala reputación, presentarse cada dos meses en los juzgados, no concurrir a determinados lugares, no conversar con personas vinculadas al delito por el que ha sido juzgado, y otras que tiene que ver con un comportamiento disciplinado y responsable durante el goce del beneficio de libertad condicional”, detalló Aguirre.

El lunes se conoció que, después de cinco años y nueve meses, la mujer abandonó el penal de Miraflores de La Paz, tras cumplir cinco requisitos para acogerse al beneficio de acortar su reclusión, que debía extenderse hasta febrero de 2026.

“En este momento voy a describir, informar, dar algunos aspectos aclaratorios respecto a la resolución de libertad condicional, los jueces no explicamos ni justificamos nuestros fallos, hay que partir de ver la resolución, se escuchan especulaciones de gente que no conoce el cuaderno de investigación ni el gajo de antecedentes”, justificó el juez.

Remarcó que la Ley de ejecución penal señala que cumplida la condena o concedida la libertad condicional, “el penado debe ser liberado en el día, sin necesidad de mayor trámite”, recalcando que Zapata fue sentenciada por delitos comunes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa.

“No es el único caso en el que se concede libertad condicional, todos los días se emiten esas resoluciones, este es un trámite más que me ha tocado conocer, solo que por su particularidad es que tengo que aclarar esta cuestión, si no se conoce el contenido del fallo, mal podemos cuestionar”, complementó en entrevista con radio Fides, a tiempo de negar que hubiera existido “presión” respecto a dicha causa.