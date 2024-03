Zvonko: Fallo a favor de Alejandro Melgar es "una victoria para la justicia independiente"

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, calificó el fallo judicial en Uruguay a favor de Alejandro Melgar como una "victoria para la justicia independiente". Melgar, quien estuvo detenido por más de mil días en Uruguay por el denominado caso "Terrorismo" fue declarado víctima de un abuso judicial por parte del poder judicial uruguayo y logró una sentencia de indemnización de $us 230.000.



Matkovic, quien también fue involucrado en el caso terrorismo, señaló que la sentencia en Uruguay es un espaldarazo para los procesos que se encuentran en curso a nivel internacional contra el gobierno boliviano. "Esta sentencia puede ser adjuntada a la documentación ya enviada a la CIDH", dijo Matkovic.



El presidente de la Asamblea Departamental también mencionó que el fallo es una advertencia para las personas que "ponen la firma a cualquier cosa" y para los jueces y fiscales que creen que sus actos no tienen consecuencias. "Esos son los que se tienen que preocupar", señaló.



En cuanto al impacto del fallo en el gobierno boliviano, Matkovic señaló que "cada vez se le cierra más el círculo". "No solamente persiguieron a 39 familias, no solamente cometieron delitos de lesa humanidad, sino que asesinaron a tres personas", sostuvo.



Matkovic, quien estuvo recluido durante casi 10 años por el caso terrorismo, señaló que este fallo es una luz al final del túnel en su búsqueda de justicia.