Zvonko Matkovic denuncia que mantienen incomunicado al gobernador Camacho con fines políticos

Hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, llegó este sábado el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, pero no le permitieron visitar al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por lo que denunció que el Gobierno mantiene incomunicado al gobernador, con fines políticos.



La autoridad explicó que al promediar las 15:00 horas de este sábado, se hizo presente en el recinto carcelario con la intención de visitar a la primera autoridad del departamento; sin embargo, pese a haber cumplido con todos los requisitos para este objetivo le fue negado el ingreso al penal.



“No lo pude ver, le están restringiendo las visitas. Ya se venció la cuarentena de los 15 días por Covid-19, no tendría que tener esta restricción, he venido en un día de visita y en horario de visita. No es posible que ni siquiera en un día de visita venga cualquier ciudadano a visitarlo y no lo pueda visitar, esto ya es un acto de tenerlo incomunicado con fines políticos”, fustigó Matkovic.