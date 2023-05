Daniel Brizuela renunció a la dirección técnica de Palmaflor

En la Copa Sudamericana no le fue nada bien, ya que fue eliminado en la primera fase al caer derrotado en Santa Cruz ante Blooming por 6-0, ya que esa fase se disputó a partido único.

En el torneo por series de la División Profesional, Palmaflor está último en el grupo B , luego de perder (2-0) su único partido que disputó contra The Strongest.

El técnico deja al equipo cochabambino en el sexto lugar de la tabla de posiciones en la Liga Tigo, con 15 puntos en 11 presentaciones, a nueve unidades del líder The Strongest.

“Disculpas. Yo soy fanático y agradecido de la gente que se rompe el lomo para venir y apoyar, encima irse a esta hora en una bicicleta y no darle una alegría (...) considero que la gente no se merece esto. El escuchar a todas las tribunas 'fuera Brizuela' es un llamado de atención y Palmaflor se merece estar ganando, no perdiendo”, dijo Brizuela a la Radio Kawsachun Coca.