Flor de refuerzo, un ex Boca llega al equipo de Quillacollo

Atlético Palmaflor sigue sorprendiendo en el mercado de pases. Más por la cantidad que la calidad de jugadores que está incorporando en los últimos días, con la intención de armar un equipo que pueda competir de la mejor manera en el campeonato nacional y en la Copa Sudamericana.

El viernes hizo ruido al anunciar la contratación de Ricardo Noir, delantero que se formó y jugó en Boca Juniors, y después continuó su carrera en Barcelona de Ecuador, Newell’s Old Boys, Banfield, Huracán, Atlético Tucumán, Racing Club y Universidad Católica.

Noir, de 33 años, jugó el año pasado en San Martín de Tucumán. Atacante rápido que tuvo un buen desempeño en Racing y Católica de Chile. Es de la generación de Cristian “Pochi” Chávez, el talentoso volante de Wilstermann que también se inició en Boca.

El equipo quillacolleño incorporó 16 jugadores hasta el momento y no renovó contrato con Jefferson Tavares, David Checa, Alan Loras, que emigraron a otros equipos, y también se alejó Xabier Azkargorta, que lo dirigió en la última etapa del torneo Apertura, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana.

Julio César Baldivieso se hizo cargo del cuadro que llegó a la División Profesional como Municipal Vinto, pero que desde hace un tiempo está a cargo de un grupo de empresarios de Quillacollo, residentes de la localidad aurífera Palmaflor, de la provincia Inquisivi, que eligió el nuevo nombre asociándolo con su lugar de origen, y lo denominó Atlético Palmaflor.

Los 16 nuevos

La lista de los que llegaron al club incluye a jugadores en todos los puestos. Incorporó a Gustavo Olguín (ex Oriente Petrolero), Vladimir Castellón (ex Bolívar), Freddy Abastoflor (ex San José), Gustavo Salvatierra (ex Real Potosí), Maximiliano Gómez (ex Real Potosí), Leonardo Toco (ex San José), Hernando Araúz (ex 25 de Junio), Marcos Andia (ex Guabirá), Jaime Santos (Ex SC East Bengal de India), Moisés Calero (ex The Strongest), Luis Serrano (ex San José), Iván Vidaurre (ex San José), Edwin Rivera (ex Aurora), Pedro Azogue (ex Bolívar), Oswaldo Blanco (ex Alianza FC), y Ricardo Noir (ex San Martín de Tucumán).