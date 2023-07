Gilbert Álvarez: “Ni en un equipo de barrio te tratan así”

El atacante nacional aseguró que los dirigentes del club le deben a él y a sus compañeros entre 3 y 4 meses de salario.



“Todo el plantel está preocupado, es muy difícil continuar en esta situación. Ya son 3 semanas de paro y no aparece nadie, esto es insostenible, el equipo se cae físicamente porque no entrenamos”, indicó Álvarez.



“ Ni en un equipo de barrio de tratan así. A la mayoría le deben 3 meses de sueldo, incluso a algunos 4, y la verdad estamos preocupados porque no tenemos con quien hablar. Parece que a nadie le importa el equipo, solo viajamos a los partidos. Desde julio que todos los dirigentes desaparecieron”, concluyó.



Palmaflor tuvo un buen arranque de temporada pero actualmente se encuentra en una posición incómoda.



Ocupa el puesto 15 de la tabla del punto promedio y se ve seriamente comprometido con la pérdida de categoría.



Como si fuera poco, este sábado tendrá una visita sumamente complicada ante el líder del torneo, The Strongest. El balón empezará a rodar a las 17:30 en el Hernando Siles de La Paz.