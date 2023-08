Matías Pisano se despidió de Palmaflor

Palmaflor se va desmantelando poco a poco. Los problemas institucionales y financieros son un dolor de cabeza para el conjunto del trópico cochabambino.



Matías Pisano, uno de los referentes del primer plantel, decidió poner punto final a su relación con el club y se despidió con un mensaje que publicó en sus redes sociales.



“Adiós Palmaflor. Agradecido por haber compartido con este excelente grupo, desdéñenlos masajistas, médicos, nutricionistas, kinesiologos, profes y utilleros. Me llevo los mejores recuerdos, amistades, anécdotas y sobre todo mucho aprendizaje. Mucha suerte y a a seguir!”, posteó el atacante argentino que arribó al club a principios de temporada.



Palmaflor navega por aguas turbulentas desde hace algunos meses. Los jugadores ya no se entrenan debido a que reclaman 4 salarios adeudados. Además, aseguran que los dirigentes no dan señales de vida.



Para colmo el equipo cayó hasta la zona de descenso directo y su permanencia en primera división se ve cada vez más compleja.



Este lunes visitará a Blooming en el cierre de la fecha 23 de la liga División Profesional. El balón empezará a rodar a partir de las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.