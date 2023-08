“Nos prometieron un pago y otra vez nos mintieron”, afirma Gilbert Álvarez

El caos en Palmaflor parece no tener fin. Nuevamente, la dirigencia del club no cumplió con lo prometido y esto generó molestia entre los jugadores.



Gilbert Álvarez, capitán del plantel profesional, volvió a mostrar su desazón por el accionar de los directivos asegurando que estos les deben hasta 4 meses de salario.



“Es algo muy raro, nunca me había pasado en otro club. La verdad estamos solos, teníamos una promesa de pago este jueves y otra vez nos mintieron. Ya son 4 meses los que nos deben y es difícil seguir así”, afirmó Álvarez.



“Nosotros (jugadores) vinimos con un a propósito a Palmaflor pero hay cosas que uno ve y no las llega a entender”, añadió.



Finalmente, el atacante cruceño dejó abierta la posibilidad de iniciar una demanda colectiva ante la FIFA.



“Si hacemos una demanda colectiva será en manera conjunta. Lo estamos hablando, analizando y veremos qué acción tomar”, concluyó.