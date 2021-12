Palmaflor ficha a los laterales Saúl Torres y Juan José Orellana

Escucha esta nota aquí

Palmaflor anunció este miércoles el fichaje de los laterales Saúl Torres y Juan José Orellana. El equipo cochabambino, que dirige Humberto Viviani empezó a conformar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Torres jugó este año en The Strongest y Orellana lo hizo en Bolívar. Los otras nuevas incorporaciones del cuadro valluno son el defensor Pablo Pedraza y los volantes Amilcar Sánchez y Didí Torrico.

El club confirmó que no contará el próximo año con arquero Jhohan Gutiérrez, que vuelve a The Strongest. Según los directivos, la partida del golero que fue titular en el pasado campeonato los obligará a buscar un reemplazante en ese puesto. No se descarta que sea extranjero.

Por el momento, Palmaflor solo cuenta en su plantilla con los extranjeros Joaquín Lencinas, Maximiliano Gómez y Elcarlos Gomes.

Lea también Fútbol Jhonny Serrudo dirigirá a Universitario de Sucre en la División Profesional La dirigencia del club capitalino anunció que el técnico, con el que se logró el ascenso de categoría, se mantendrá en el cargo

​