The Strongest igualó con Palmaflor, pero mantendrá el liderato del Clausura

Un punto para cada uno. The Strongest no pudo con un aguerrido Palmaflor que nunca le dio tregua. El cuadro cochabambino tuvo las oportunidades justas para hacer daño en La Paz y las aprovechó.

El primer tiempo fue parejo. The Strongest se acercó más, pero los cochabambinos fueron solventes en defensa, además de que su arquero Gustavo Salvatierra tapó todo lo que el paceño le propuso.

El partido se cerró con el empate y la igualdad 1-1, resultado que no le cae mal al cochabambino, pero si a The Strongest que permite a Always Ready y Bolívar acercarse a la punta.