Declaran a Cobija como zona de desastre

"En todos estos días de inundación, de tristeza, de impotencia, damos gracias a Dios que no se ha perdido ni una vida humana. Agradezco el trabajo y apoyo de las diferentes instituciones para socorrer a los más necesitados", comenzó diciendo la alcaldesa.



Reis aseguró: "Este municipio no tiene recursos, por lo que los concejales apoyaron con la declaratoria de desastre. Desde ayer, cuando salimos a dar una vuelta de reconocimiento, determinamos la declaratoria". Asimismo, aclaró que se "trabajó horas y horas, para que la declaratoria cuente con todo el respaldo necesario".



Se dirigió a la ciudadanía: "Quiero decirle a la población que hemos trabajado por atender a todos. Quizá no estamos en todos los lugares que se necesita al mismo tiempo, pero estamos haciendo gestión para que llegue el alimento, a las familias en los albergues".



Reis destacó que "el trabajo ha sido en equipo, por el bien de todos. A partir de hoy día declaramos a Cobija como zona de desastre. Afortunadamente estamos todos sanos y salvos. Pero es hora de pedir el apoyo de las autoridades nacionales para que se puedan paliar las necesidades del pueblo".



Según explico la burgomaestre, "desde el momento que se declara desastre, el municipio no tiene condiciones para un post inundaciones, para reparar por ejemplo las escuelas, para eso se pedirá el apoyo de la Gobernación y si esta no tiene los recursos, recurrirá al gobierno nacional".



De acuerdo con el reporte de Reis, "hay más de 900 familias damnificadas, una gran mayoría está en casa de amigos y familiares. El 50% desde el inicio se preparó, porque ya había antecedentes. Son 16 barrios inundados en Cobija. Hay tres unidades educativas afectadas, un centro de salud y nueve albergues que se está atendiendo. Hay tres comunidades muy afectadas".