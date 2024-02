Inundación del río Acre en Pando supera el récord histórico y deja bajo el agua 15 barrios y tres comunidades

Debido a que las familias quedaron sin su hogar, se habilitaron al menos seis albergues: uno en el coliseo La Peta, donde hay 38 familias, 150 personas; en el coliseo 27 de Mayo: 28 familias, 112 personas; en el co liseo Marieta: 20 familias, 80 personas; en el c oliseo Vaca Díez: 32 familias, 148 personas; en el c oliseo Nishikawa: 49 familias, 126 personas, y en la CS P erla de Acre: 3 familias, 12 personas.

15 barrios y tres comunidades sufrieron inundaciones/Foto: GAM de Cobija.