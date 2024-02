Lo que hicieron un obispo y un sacerdote en Cobija para salvar sus vidas tras caer de un bote

Los religiosos viajaban con cuatro personas más. El suceso ocurrió cuando un cable de energía eléctrica se enredó en el bote. No pudieron controlar la canoa, por lo que terminaron volcados.

“Cada uno tuvo que irse donde podía (después de volcarse el bote) y yo lo más cercano que vi fue un árbol. Ahí me subí, pero fue un accidente con la bendición del Señor, estamos todos con vida”, dijo Siripi luego de ser rescatado por el equipo de prensa de TVU de Pando.

El religioso contó que, con su celular mojado hizo una llamada para pedir ayuda. “Por suerte me dio para realizar esa llamada, después se apagó”, agregó.