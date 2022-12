“Tuve que escapar por el monte, sin linterna”: El dramático relato de la dueña de la barraca donde presuntos avasalladores mataron a un zafrero

“Solo pensaba en mis hijos, yo soy madre y padre para mis hijos, y solo pensaba en ellos en ese momento, me llevaron por el monte sin linterna a rumbo, me caía, me levantaba, solo escuchaba disparos y disparos, fue lo peor para mí. Después de caminar por más de tres horas me alcanzan mis trabajadores y me voy con ellos hasta el hospital, ahí me entero que mi zafrero había muerto”, relató.