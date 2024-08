38 años de Para Ellas: la revista de EL DEBER celebra un año más cargado de emociones

Jasmine explica que los pequeños negocios (comercio minorista) de muchas las emprendedoras se inscriben en Régimen Simplificado, y así, dentro de éste no tienen la obligación del IVA – IT y IUE. Significa que solo deben cancelar y según sus ingresos con un monto cada bimestre. Es algo que necesitan entender de manera clara.

“Yo siempre diseñaba o me hacía hacer unas prendas, en especial los bikinis y mallas que suelen ser piezas que no dan mucha comodidad por la exposición del cuerpo. Una vez tuve una ‘pool party’ y me hice mi primer traje de baño. A todas las personas les encantó y pensaron que era de Zara, alguna otra marca de las caras, entonces una amiga me dijo que tengo que sacar mi línea, y ese mismo fin de semana me animé. Sin pensarlo mucho han pasado cuatro años, y sigue creciendo”.