Aitana Tufiño Cronenbold, aliada de Para Ellas en la lucha contra la diabetes

Aitana Tufiño está llena de encantos y metas de vida. Una mujer valiente, apasionada, carismática, que hoy nos cuenta sobre sus vivencias de Reina del Carnaval 2024 junto a la comparsa coronadora Ociosos.

La conocimos como Azafata de EL DEBER 2018 y modelo en producciones de moda y portadas de Para Ellas. Nació en Santa Cruz de la Sierra, el 29 de agosto de 2001. Habla con cariño de su familia, sobre todo, se siente orgullosa de los éxitos de sus padres Rubén Darío Tufiño Schwenk y Natalia Cronenbold Aguilera. Se emociona hablando de sus dos hermanas, sus más fieles seguidoras, Taliana (25) y Diaraí (14). También anota: “sí tengo cortejo, se llama Lionel Pignolo”.

Puntualmente, nos cuenta que por el largo reinado ha pausado su carrera de Comunicación Social, en la universidad NUR, y así también, deja por un tiempo su trabajo en Tigo Sports Bolivia. “Sin embargo, tengo presente que una de mis metas es salir profesional, hacer una maestría en el exterior, y si es posible quedarme a vivir afuera cargando experiencias. Quiero trabajar en lo que amo que es el fútbol, en periodismo deportivo.”

¡Quiero ser Miss Santa Cruz!

“Está en mis planes de vida, concursar en el Miss Santa Cruz, sueño con el reinado de Miss Bolivia, poder postularme si me da la oportunidad. Creo que estaré preparada hasta el 2026, seguro que ese será mi año. ¡Quiero ir prácticamente a recoger corona! Estar a la altura de un concurso con las mejores candidatas. Como he visto en otros países, quiero dar pelea, hacer que Bolivia se muestre a nivel internacional”.

¿Cuál es tu secreto de éxito?

Diseñador: Galo Sánchez

“Hay distintas formas de ver el éxito, depende de lo que uno quiera llegar a ser en la vida. En el caso de mi papá, su meta era ser un jugador de fútbol profesional y lo consiguió. Mi mamá quería ser Miss Bolivia 1995 y Reina del Carnaval 1997, entonces abrazó su sueño y llegó a tener éxito. Los secretos para tener éxito en la vida, está en la disciplina, constancia, prepararse muy bien, centrarse en metas y objetivos.



Yo, por ejemplo, quiero traer la primera corona de Miss Universo a Bolivia. Es uno de mis sueños, creo que sería una parte de mis éxitos, y eso solo se puede cumplir teniendo disciplina y responsabilidad, sobre todo”.

El sueño de una carnavalera de pura cepa: “Lo confirmo, desde muy niña quería ser la reina del Carnaval, siempre lo soñé. Me hablaron dos años, dos comparsas diferentes, me dolía mucho decirles no, porque priorizaba mis estudios, y esta tercera vez, dije bueno, esta es la vencida, no podía desaprovechar la oportunidad.

Es una comparsa hermosa, me llevo muy bien con todos, con las damas Ociosas que son super atentas conmigo. Lo repito siempre, no me pudo tocar mejor comparsa. Estoy viviendo el sueño de una carnavalera de pura cepa, que te inculquen mucho más amor al carnaval, vivirlo desde adentro es otra cosa, y que te reconozcan en la calle es hermoso”.

¡Mi mamá es mi asesora de moda!

“Me decía, el día seas reina tienes que hacer esto y aquello, y ahora me ayuda para estar siempre impecable, es cómodo, la tengo cerquita, en casa. Además, mi diseñador, Galo Sánchez tiene muy buen gusto, todo lo que me haga, va ser excelente”.

¿Qué come Aitana? ¿Cómo se mantiene full energía?

“Mi gran secreto son los sueros de la Dra. Katherine Muyuro. Si me ven lúcida, con full energía, alegría, carisma, es gracias a los sueros que me nutren y vitalizan mi organismo. No tengo siquiera un horario para las comidas, a veces regreso a mi casa a las dos de la mañana, y a esa hora estoy comiendo fideo. Yo siempre lo digo y lo repito, el reinado del carnaval le tiene que apasionar, es muy duro, pero lo estoy disfrutando de corazón. Estoy cumpliendo uno de mis sueños. Pero, hay algo que no puede faltar en mi desayuno, almuerzo, a cualquier hora del día, es café, y bien calientito. Me encanta el café puro, es mi aliado, mi compañero, y está en todas mis comidas”.

En carnaval, ¿es posible cuidar la salud?