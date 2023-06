Aldana Fernández de Córdova, inspira mujeres en tiempos de crisis

Como podés comprobar en su perfil de LinkedIn, Aldana es Country Manager en Great Place to Work. ¿En español? Es gerente de esa firma en Bolivia.

Con este perfil profesional tan interesante, no podíamos quedarnos sin conocer un poco más sobre su rutina . Y ella ha querido colaborar con nosotras, para inspirarnos a seguir luchando por nuestras metas y sueños.

¿Qué es Great Place to Work?

Son 20 años que trabajo en Recursos Humanos, es mi pasión. Cuando inicié muy pocas empresas valoraban el cargo, pero tuve la suerte de comenzar en una multinacional donde el rol era protagónico; allí me formé, gané experiencia, obtuve muchas satisfacciones y me desarrollé hasta ocupar la Gerencia de Recursos Humanos. Luego inicié Luá, el primer centro de orientación vocacional del país y la consultora en desarrollo organizacional. Posteriormente a esto, se dio la oportunidad en Great Place To Work.