Alejandra Good viaja por todo el mundo como misionera de una ONG

Mi papá es estadounidense, conoció a mi mamá en una de sus venidas a Santa Cruz, en un evento en el Hotel Los Tajibos. Se enamoraron, se casaron y se mudaron a los Estados Unidos, donde yo nací y crecí. Soy apasionada por los negocios, fui a la Universidad Grand Canyon, en Arizona, y desarrollé una relación personal con Dios. Me gradué con un título en Administración de Empresas para trabajar en las misiones cristianas de una organización no gubernamental llamada Circuit Riders.

Amo el modelaje. He trabajado como modelo para pequeñas empresas y marcas de ropas en los últimos cinco años, en Estados Unidos. Me encantaría tener la oportunidad de modelar profesionalmente, ya que creo que la industria se nutre de autenticidad, y ¡es muy divertido! Además, yo espero hacer brillar la luz de Cristo a través de mi trabajo.

Me apasiona compartir el amor de Jesús y espero usar mi vida como un mensaje para mi generación. Jesús es el premio máximo, mucho más allá de cualquier éxito que podamos lograr. A corto plazo, mi objetivo es ingresar a la industria del modelaje y seguir una carrera en los negocios, usando mis ganancias para retribuir a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades y mostrarles que con Dios todo es posible. Me encantaría algún día tener una organización humanitaria que trabaje para ayudar a las personas necesitadas en todo el mundo.

Después de pasar algunas semanas en Huacaraje, he llegado a conocer y amar profundamente a mi familia beniana. Rezo para poder expresar mi gratitud por todo lo que me han enseñado sobre la fe, y así voy retribuyendo en todo lo que pueda. En última instancia, creo que lo mejor que puedo hacer es dar mi vida por los demás y espero hacerlo también por ellos. Desde que tenía cuatro años he tenido el privilegio de visitar la tierra natal de mi mamá, y valoro cada momento allí. Desde la gente y la cultura hasta las deliciosas empanadas, siempre me voy con más amor y respeto por el hermoso país que es Bolivia. Al pasar tiempo con mis primos, de mi edad, he visto que los jóvenes bolivianos están dedicados y apasionados por allanar sus propios caminos y perseguir sus sueños. Realmente entienden el valor del trabajo duro y el sacrificio para lograr sus objetivos, lo cual es raro en otras partes del mundo.