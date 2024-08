Andrea Herrera atesora cada una de sus portadas de Para Ellas

Hoy valoramos su conexión con Para Ellas, algo así como una alianza entre chicas que promueven las cosas buenas, y Andrea lo anota. “Ha sido un largo camino que hemos recorrido junto a la revista y sus lectoras que me siguen con cariño, creo que cada una de mis portadas han sido muy especiales porque ha significado un logro, una campaña, algo que apoyamos juntas, algo que desarrollamos para todas”.

Y así reitera que sigue su compromiso como aliada: “Me encanta que Para Ellas continúe superándose y siempre pensando en nosotras las mujeres. Para mí ser parte de esto, ser sus portadas siempre es algo muy especial y es un honor muy grande que agradezco porque me toman en cuenta, porque el cariño que tenemos es de toda la vida. Estoy acá para apoyarlas y sé que ustedes también me han estado apoyando a lo largo de mi carrera, así que tenemos una conexión muy especial con Para Ellas y que Dios quiera que siga así por muchos años más”.

Habla de sus acciones como influencer. Deja claro que vivimos en un momento de mucha exposición en las redes, lo que implica una responsabilidad muy grande como referente, no solo de moda, sino de mujer, de mamá.

“En todos los aspectos de mi vida trato de inspirar a todas las personas que me siguen. Ahora podemos llegar a muchísimos grupos y de todas las edades. Es una responsabilidad inmensa lo que yo muestro en mis redes sociales, siempre de una forma positiva a las personas que me siguen. También por qué no inspirarlas a luchar, a trabajar para lograr sus objetivos”.