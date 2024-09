Ariane Torrico, una reina muy alegre y de corazón solidario

Así que debería enfocarme por completo a las actividades que conllevan los eventos carnavaleros junto a la Comparsa Pengas. Pero con lo sucedido en la Chiquitania, ante el desastre de los incendios y la gran urgencia de ayuda que necesitan los bomberos voluntarios, los héroes que enfrentan casi solos el fuego día a día, asumimos la decisión de apoyarlos de inmediato junto a la Brigada Naranja liderizada por las Damas Pengas. Me puse otra vez el mandil junto a Fesirmes Santa Cruz para atender en las brigadas médicas.

¡Sí! Justamente es parte del proyecto carnavalero de los Pengas, el compromiso con el servicio social es uno de sus pilares. Además, yo vengo de familia rotaria desde muy pequeña estuve participando en diferentes campañas de ayuda y apoyo a la salud. Ahora no será la excepción, la Brigada Naranja de las Damas Pengas es una gran alianza al que muchos carnavaleros ya se han ido sumando, y sé que seguirá creciendo aún mucho más, todo con el propósito de cundir acciones solidarias a los que necesitan.

Ya saben, el diseñador Galo Sánchez es nuestro diseñador oficial. Él estará a cargo de todo mi vestuario y no solo mío sino también de todos los socios de la Comparsa Pengas.

Nos sentimos cómodos desde el primer traje para mis eventos. Personalmente tengo un estilo muy versátil, me adecuo mucho a la situación, a veces me gusta combinar estilos, y así me encanta todo de la moda.