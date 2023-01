Arlet Salazar promueve el cuidado del medioambiente y el turismo en Villa Montes

Me dedico a la administración del hotel y a realizar todas las tareas que sea necesario cubrir, de todas la que más me gusta, es cuidar de las plantas del jardín, ese trabajo es un descanso. Otra de las tareas que comparto con mi esposo es la creación de la página web de la tienda online, www.canastaecologica. com para la comercialización de productos de origen local, de producción tradicional, artesanal, limpia, con alta responsabilidad social y ambiental.