Benazir Mustafá, de maquilladora profesional a creadora de contenido de maquillaje

Ella nació como Yamila Benazir Añez Mustafá, en Santa Cruz de la Sierra el 12 de agosto de 1989, hoy, su nombre artístico es Benazir Mustafá, maquilladora profesional especializada en efectos especiales para cine y televisión.

Modelo de pasarela y fotográfica, descubrió que el maquillaje era su futuro, porque desde niña era fanática de los cosméticos, se formó en la escuela de Kryolan Internacional en Buenos Aires, Argentina.

Trabaja en lo que le gusta y decidió dar rienda suelta a su inspiración brindando servicio puerta a puerta.

¿Desde cuándo te lanzaste con este emprendimiento de atender a domicilio?

Empecé a trabajar en Cabruja Films haciendo maquillaje, ellos fueron los primeros en darme una oportunidad, pero al ser un trabajo por proyecto y no fijo empecé a trabajar también con grandes fotógrafos arreglando a sus modelos y a las chicas les gustaba mucho, así que me llamaban de manera particular para que vaya a sus casas, de esto ya han pasado ocho años.

¿De qué se trata tu trabajo, qué ofrecés?

Mi trabajo se trata de llegar a tu hogar con mi equipo de profesionales y lograr que en la comodidad de tu casa logremos arreglarte completamente con arreglo de maquillaje, peinado y uñas.

Yo ofrezco la oportunidad de que te arregles completamente en tu hogar sin tener que pasar por las incomodidades de ir a un salón de belleza porque no siempre es lo más relajante ir. Ya que la mayoría tiene que manejar, esperar turno a pesar de haber reservado espacio, no siempre es el lugar más limpio y muchas cosas que hacen que el servicio a domicilio sea una gran alternativa.

¿Dónde acudís en busca de inspiración?

Cuando hago maquillaje a domicilio me gusta inspirarme en mi cliente, preguntarle que le gusta y como le gustan las tonalidades que elijo junto a ella, eso hace que el trabajo sea más personalizado y cuando hago mis maquillajes para TikTok e Instagram me encanta inspirarme en películas y en las últimas tendencias en maquillaje.

¿Formas, color, concepto, por donde empezás a concebir un maquillaje?

Lo primero que hay que tomar en cuenta para que cualquier tipo de maquillaje esté bien logrado son los tonos, subtonos y morfología natural de la persona, porque, aunque no lo crean hay mucha teoría detrás de este trabajo artístico.

¿Cómo definís la tarea de maquillar: Un arte, una artesanía, un servicio y/o un medio de vida?

Maquillar para mi es un servicio artístico, ya que se necesita mucha creatividad, pero también mucha comunicación con el cliente para que los dos quedemos satisfechos con el resultado.

Un “must have” que nunca falta en tu maletín

En mi maleta de maquillaje jamás faltan las pastillas de menta y una loción suave y refrescante porque personalmente estoy traumada con los olores, sobre todo los personales. (Muchas risas)





¿En qué te fijas primero para decidir cómo vas a maquillar a una persona?

Me fijo primero en su personalidad y mientras ella me cuenta las cosas que me dice me fijo en las cosas técnicas propias del físico de la persona.

¿Cuáles son tus materiales favoritos para trabajar?

Amo los materiales de efectos especiales porque con ellos puedo crear personajes que solo tengo en mi cabeza y lograr cosas super impactantes.

¿Hay algún mito sobre el maquillaje con el que no estás de acuerdo?

Hay muchos mitos que desmentir en el maquillaje, pero el más importante es “si te maquillas mucho te arrugas” (lease con mi cara poniendo los ojos hacia atrás con desprecio).

Esa es la mentira más grande ya que el envejecimiento de la piel tiene mucho que ver con la alimentación y el estilo de vida de la persona.

¿Qué opinas de las tendencias y el maquillaje?

Las nuevas tendencias de maquillaje me encantan ya que el fenómeno de la pandemia logró hacer que usemos ahora colores más vivos, y apliques que combinados con el cabello nos dejan crear cosas mucho más elaboradas que antes.

¿Qué hacen las mujeres y no deberían hacer en cuestión de make up?

Algo que siempre hacen es no tener una preparación de la piel adecuada y tampoco tienen una limpieza correcta por eso yo en mis cursos de automaquillaje les enseño un básico de skin care adecuado para su piel.

¿Si tuvieras que elegir una cosa sencilla que puedan hacer las mujeres para mejorar su belleza natural. ¿Qué sugerirías?

Los consejos básicos son 3: Tomar mucha agua. Hidratarte la piel con alguna crema o gel hidratante. Usar bloqueador solar.





¿Cómo te marqueteás? ¿En qué redes estás?



Mi nueva red favorita es TikTok ahí me encuentran como @negrazombie y esta red me encanta porque me permite una interacción muy interesante con mis seguidores, además que me permite mostrar día a día lo que hago de una forma más relajada.

Pero también estoy en Instagram y en mi página de Facebook

¿Cómo te ha afectado la crisis pandémica? ¿Has emprendido nuevas iniciativas para combatirla?

Como a todos a mí me afectó mucho ya que estaba embarazada, pero también me ayudó a estar mucho más tiempo cerca de mi bebé cuando nació.

Empecé un negocio de ropa vintage on line que se llama Cumavichic, donde te vendo ropa americana a un precio justo y no exagerado como hacen en la Cumavi.

¿Cuál es ese gran sueño profesional que todavía no se te ha cumplido?

Uno de mis sueños más grandes es abrir una escuela que tenga maquillaje y pastelería, por loco que eso se lea, ya que mi mamá es una gran chef pastelera y a ella le apasiona enseñar como a mí.

¿Qué es lo primero que pensás cuando te levantás?

Todos los días me levanto a dar gracias por toda la abundancia de amor, salud y fortuna que tengo en mi hogar, acto seguido me pregunto qué tengo que hacer ese día para mejorar un poco más como madre, hija y mujer en general.

¿Y qué significa para vos descansar?