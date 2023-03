Britta Soljancic: “Las mujeres somos invencibles y maravillosas, somos la fuerza de la naturaleza”

“Creía que mi destino era ser panadera, pero no, hace cinco años, después de pasar meses de angustia, clínicas, estudios y laboratorios, en São Paulo, cuando me diagnosticaron intolerancia severa al gluten, la lactosa y fibromialgia. ¿Eso iba a detenerme? Claro que no, crecí viendo mujeres imparables, tuve el mejor ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de fe de mi mamá. La vida me ha enseñado que todo lo que nos sucede siempre es para mejor, a todo podemos darle la vuelta y hacer algo positivo con ese cambio”.