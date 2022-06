Camila Prudencio, el cerebro detrás de Blu Babassu

Escucha esta nota aquí

Camila Prudencio Araníbar (28) es cochabambina, se graduó con honores de la carrera Agricultural Economics (Agro economía), con énfasis en Desarrollo de Negocios en la universidad de Texas A&M, Estados Unidos. Está casada con Arturo Bedoya y es la creadora y directora de operaciones en Blu Babassu y branding de la marca Huracán Hogar.

Hoy cuenta su experiencia como empresaria del sector de cosméticos capilares elaborados a base de uno de los aceites más hidratantes del planeta, rico en vitamina E y en antioxidantes. Ella lo llama “el secreto de belleza oculto de la Amazonía”.

El aceite extraído de las semillas de la palmera Babasu Attalea speciosa (babassu) es el ingrediente especial de sus productos.

-¿Cuándo se dio cuenta que quería ser empresaria?

La carrera que elegí me conectó con mentores y me dio las herramientas necesarias para empezar un negocio. Fue así que comencé a conceptualizar y luego crear la marca Blu Babassu. Me gradué de la universidad y abrí una empresa en Estados Unidos con el fin de importar y comercializar productos terminados con aceite de babassu.

-¿Cómo se preparó para lanzar Blu Babassu?

Durante mis años en la universidad conocí a personas muy buenas y exitosas que fueron mis instructores y me motivaron a hacer realidad las ideas que tenía.

-¿Tiene socios?

Considero que mis padres fueron mis socios desde un comienzo, ya que siempre estuvieron presentes para guiarme y me acompañaron en cada etapa.

-¿Qué produce Blu Babassu?

Es una marca de productos cosméticos/capilares inspirados en ingredientes de la naturaleza, principalmente el aceite de babassu, también conocido como cusi. El aceite de babassu es rico en antioxidantes y tiene propiedades fantásticas para la piel y el cabello.

La palmera de babassu se encuentra únicamente en Bolivia y Brasil, esto hace que sea un ingrediente muy exclusivo. El fruto es recolectado por mujeres nativas de la Chiquitania sin dañar el medioambiente. En Blu Babassu tenemos variedad de champús y acondicionadores para distintos tipos de cabello. Todos formulados pensando en las necesidades de la mujer moderna, que busca productos de calidad, sin químicos innecesarios, y que sean libres de crueldad animal.

También tenemos cremas para peinar, una máscara de tratamiento llamada Hair Hero (producto estrella) y el aceite de babassu, en su versión pura. Además, hay una línea corporal con jabón en barra, jabón líquido, una crema hidratante y otra exfoliante.

Nuestros productos son de industria boliviana, elaborados por el Laboratorio Industrial Cosmético. Contamos con un equipo de bioquímicas farmacéuticas a cargo de la regencia, control de calidad y dirección técnica, quienes garantizan la calidad de Blu Babassu.

Tenemos el propósito de reducir el uso del plástico y nuestra huella ambiental. Implementamos una estación de recarga de todos los champús y acondicionadores en nuestra tienda principal del barrio Equipetrol. Los invitamos a ser parte de esta iniciativa.

-¿Cuál es el insumo más difícil de conseguir?

Definitivamente la variedad y calidad del packaging (empaque, embalaje o presentación) disponible en el país. Competimos con productos de marcas reconocidas mundialmente con acceso a una infinidad de opciones en lo que son materiales, envases, tapas, cajas, etc.

-¿Hay nuevos proyectos?

Trabajo constantemente en mejorar la experiencia del cliente y crear nuevos productos a partir de sus necesidades. Actualmente, estamos trabajando en expandir la línea de productos para atraer un nuevo segmento. Pronto daremos a conocer los nuevos Blu Babassu.

-¿Cuál es su proyección?

Tengo la intención de expandir la marca a otros países. Me encantaría ver a Blu Babassu crecer internacionalmente y posicionarse entre las marcas más reconocidas en cuidado capilar. Dimos un paso significativo al exportar a Estados Unidos, esa acción nos dejó mucho aprendizaje y nos mantiene muy motivados.

- ¿Blu Babassu está en las redes sociales?, ¿en cuáles cuentan con más seguidores y clientes?

Estamos en Instagram, Facebook, y recientemente nos unimos a la red de videos, TikTok. Actualmente, tenemos más presencia de marca en Instagram.