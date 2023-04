Camila Ribera: “Lo que más me apasiona de la moda es poder expresar diferentes estilos y atreverme a lo nuevo”

Profesionalmente, anota que su enfoque actual “es hacer crecer la empresa familiar. Además, tengo un emprendimiento con mi novio Jesús Cabrera, ‘ Tu Tutor’ (apoyo escolar a domicilio) , quien también me ha impulsado a trabajar con marcas importantes, creando contenidos en mis redes sociales".

“Desde el 2015 comencé a trabajar con algunas marcas de moda. Mi primera participación en Expocruz fue el 2016, en el rubro automotriz. Hace tres años soy parte de campañas publicitarias, hasta el momento he trabajado con unas 40 marcas y con muchas de ellas más de una vez. Cada producto de moda tiene su esencia y cada sesión de modelaje es una experiencia diferente, últimamente he disfrutado con Vickys Casual, Carrasco y GAC.

Lo que más me apasiona de la moda es poder expresar a través de los diferentes estilos, el reto de jugar con la creatividad y atreverse a lo nuevo. Me llama la atención la constante innovación y rapidez con lo que cambian las tendencias. Me llena de alegría ver como nuestros diseñadores compiten a nivel internacional con sus colecciones de moda, alguien a quien admiro es a Rosita Hurtado, con quien tuve el placer de trabajar.