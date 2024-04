Carla Stephanie Díaz: "Los derechos de las trabajadoras con hijos son inalienables"

Desde sus redes sociales, esta abogada e influener comparte a sus decenas de miles de seguidores: “Soy una mujer fuerte, valiente, leal, sincera, audaz y auténtica que siempre vela por sus sueños; pero, que más allá de sus sueños, vela por un cambio en su entorno”. Y, además: “En el sentido estricto profesional soy especialista en derecho laboral, casos de acoso y violencia. Me dedico a hacer lo que me gusta: litigar, desde hace ya más de 12 años. Dentro de a mi tiempo libre: leo, medito, disfruto mi hermosa caniche llamada Danna Botty, realizo boxeo y pilates”.

Desde su especialidad, ella aporta sobre los derechos laborales de las trabajadoras con hijos y lo que significa recibir un salario justo, inalienable, “que no puede ser objeto de comercio, ni ser privado de él bajo ningún concepto”.

La ley protege el derecho de las trabajadoras con hijos, ya que permite tener durante el período de lactancia, una hora de tiempo al día o llevar a los bebés al lugar de trabajo; que si bien, en la practica el empleador no brinda una adecuada condición en cuanto al espacio para dar de lactar, ocasionando una respuesta negativa al no respetar la normativa, también el Estado no implementa un sistema de control para su cumplimiento.