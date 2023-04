Carolina Antelo posee un don empírico que se convirtió en negocio

Asegura que se encuentra en un momento emocional muy feliz, completa e íntegra, con metas cumplidas , pero siempre creciendo y soñando. “Los sueños no se cumplen, se trabajan”, es su lema; y su logotipo es una mariposa, “porque pienso que las mariposas, nacen y empiezan a buscar rumbos, siempre vuelan alto y ese es mi signo, por eso me hice un tatuaje en la mano, de una mariposa y cuando vean mis estados en las redes sociales, siempre hay mariposas”, comenta entusiasmada al hablar de su emprendimiento.

Mi familia siempre me apoya en todo lo que hago. Mis hermanas María René y María Inés, que son conocidas, me ayudaban con las redes sociales y ahora es mi nuera, la que más me motiva a que haga esto o aquello, es la mamá de mi primera nieta que me tiene loca de amor. Mis hijos mellizos, Santiago y Esteban, no comen nada de lo que hago, cuidan mucho su dieta, porque son deportistas. Pero me alientan en todos y cada uno de mis emprendimientos.