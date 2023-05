Casi un siglo de mujeres: mamás toda la vida

Desde Para Ellas, feliz día a todas esas mujeres que han dado a luz, las que han adoptado niños brindándoles la oportunidad de tener una familia, las que crían hijos que no son suyos y ejercen una influencia positiva en ellos, aquellas mujeres que por alguna razón no han tenido la oportunidad de criar hijos, ustedes son madres también por el potencial y designio divino.

Isabel Saavedra Añez (94): “Dios me bendijo con cuatro maravillosos hijos llenos de amor que me acompañan día a día. Les he transmitido amor y solidaridad; ellos a su vez derraman su generosa donación a quienes lo necesitan. Ese es mi legado: Amor, solidaridad y bondad para con nuestros semejantes. Es una bendición y un privilegio el llegar a conocer a mi tataranieta y verla crecer llena de virtudes con el ejemplo que se le trasmite en la familia ¡Feliz día de las madres!”