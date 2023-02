Cecilia Bellido, rompiendo moldes, tiene 44 y va a ser mamá por tercera vez

Desde mayo de 2015, conduce y dirige el programa Qué No Me Pierda , al aire todos los días en el horario estelar de la Red. Hija de Martha Ávila, tiene 2 hermanos, Carolina y Federico Bellido Ávila. Con Carolina conduce el programa Al día, en radio Marítima FM 100.9 y lo producen junto a su mamá.

Es una creyente de la ética en todos los aspectos de la vida y afirma que “el periodismo se debe ejercer con imparcialidad y veracidad siempre, basado en principios y servicio a la sociedad. Soy una convencida que se puede y se debe trabajar en esa línea y que no existe otra premisa”. Sostiene que ahora mismo hacer periodismo no es fácil, “siempre es un desafío, en todos los tiempos, pero creo que, para tener credibilidad y respeto en el oficio, el único camino es ejercer el periodismo con vocación de servicio, solidaridad y la libertad que te otorga sólo la verdad”.

“Sin duda es una noticia que nos ha traído alegría y felicidad. Es una gran responsabilidad, pero quienes somos mamás sabemos que es algo superior que sólo se traduce en amor y entrega. Es imposible describir lo que sentimos en familia, más aún al recibir la felicidad de las personas más cercanas que nos acompañan con tanta alegría a transitar este camino de espera en paz. Un nacimiento es vida y en el caso particular de mi familia, es una muestra de fe y esperanza.

¡Fue una gran noticia! “Cuando me enteré de la llegada del nuevo integrante a la familia (aún no sabemos si es él o ella), a mis 44 años recién cumplidos el 14 de enero, me invadieron una suerte de emociones”.