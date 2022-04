Claudia Stohmann es asesora en etiqueta y desarrollo social

Escucha esta nota aquí

Claudia Stohmann Revilla de Alegre es Relacionista Pública, máster en Comunicación Corporativa y especialista en temas de desarrollo social, profesional y personal. En esta nueva edición Para Ellas Novias, aporta con su asesoramiento sobre las reglas básicas y el protocolo que aún predominan en las bodas.

Bodas de día o de gala

Una boda diurna o nocturna, formal, informal, o de gala, como celebración protocolar presenta aspectos variables según la costumbre de cada sociedad.

Las invitadas no deben asistir de blanco, beige o marfil, son colores reservados para la novia. Los escotes no son bien vistos y tampoco vestir de negro por su implicancia al duelo. También podría ser inapropiado usar transparencias cuando se asiste a la ceremonia religiosa. Sólo la novia debe sobresalir. Si el ‘dress code’ no está marcado en la invitación, podemos guiarnos por la hora. Si la boda es de día, el vestido debe ser hasta la rodilla o por debajo de la rodilla y sin colores o accesorios demasiado llamativos.

En la boda de día, el vestido largo se considera apropiado solo para la novia, damas y madrinas. Si la boda es de noche, será ropa formal para los caballeros y vestido largo para las damas. Tanto la novia como las invitadas no deberían exagerar con las joyas o accesorios. Un look armonioso usualmente se muestra bajo la norma de ‘menos es más’ y esto aplica para los varones, que sólo deben lucir un reloj, dejando de lado cadenas o lentes de sol. Se recomienda además que los hombres no se quiten la chaqueta hasta que haya iniciado la fiesta.





Las invitaciones



Existen las normas básicas como, por ejemplo, del parte e invitación, se participa públicamente luego que parientes y amigos cercanos están enterados. No debería ser mediante redes sociales si la familia no está enterada. Por respeto, es una noticia para dar directamente. Los anfitriones deben vigilar los detalles para que los participantes se sientan honrados desde la invitación hasta la culminación del evento y los invitados deben ser moderados con su presentación, la comida y la bebida; respetuosos al entorno y la ocasión.

Se redactan cuidadosamente, cuidando cada uno de los detalles. Se distribuyen con anticipación en el tiempo mínimo de seis semanas y en situaciones que los invitados deben programar un viaje u organizar actividades, hasta 12 semanas de anterioridad. Al rotular, se indica ‘y familia’ cuando se invita a los hijos. Sin esta especificación, los invitados no deben asistir con ellos, más aún si son niños.



Regalos de boda

Desde hace varias décadas, los novios orientan con una ‘lista de regalos’ o cuentas bancarias para recibir dinero. Ambos procedimientos son correctos y estos deseos deben ser respetados por los invitados.

La lista, no se arma de acuerdo con el número de invitados. Debe ser extensa, evitando obligar a elegir lo que sobró y se hace con diversidad de costos, adaptable a todo bolsillo. Para definir el monto de dinero, se considera la cercanía o afecto con los novios o, se estima ‘cubrir el cubierto’ y un monto excedente. Si el regalo no es guiado, demos algo emotivo o útil y práctico, con pocas probabilidades de ser duplicado.

El programa

En eventos protocolares, el brindis se hace en la cena al momento de los postres o coincide con el corte de la torta. En bodas informales, se da al ingreso de los novios, con la presentación o luego del primer baile. Los invitados aguardan en el local de la celebración. Al ingreso de los novios, podrían ponerse de pie para darles la bienvenida en medio de aplausos o de una celebración preparada. No siempre es apropiado acercarse a ellos para felicitarlos. El momento propicio, podría llegar posteriormente. La comida o banquete, se sirve poco después a la llegada de los novios. Esto, como práctica, brinda el tiempo de disfrute y relax para la pareja, luego de un largo tiempo de estrés y tal vez de no haber comido nada. Es posible que el servicio de comida siga a las presentaciones o al baile y los discursos acompañados del brindis.

Final de la fiesta

Tradicionalmente, la fiesta finaliza cuando los novios desaparecen o anuncian la retirada, pero existen excepciones. Podría finalizar luego que la pareja haya saludado a todas las mesas. El sentido común debe guiarnos a retirarnos; idealmente, luego que los novios se hayan ido.